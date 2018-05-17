МОСКВА, 17 травня — . Суперечності в БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) є, проте вони не заважають співпраці країн-членів, заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, виступаючи в Раді Федерації на засіданні “круглого столу” на тему: “БРІКС: тенденції та перспективи розвитку в умовах нових викликів в сучасному світі”.

© РИА Новини / Віталій БелоусовВ МЗС заявили про необхідність зниження залежності економіки БРІКС від США”В цій аудиторії не потрібно говорити, що в учасників п’ятірки можуть бути, і вони дійсно є, відмінності у поглядах на ті чи інші проблеми в світі. Ми не пов’язані один з одним союзницькими зобов’язаннями як, наприклад, США зі своїми союзниками в Європі”, — сказав Рябков.

“Нехай наші позиції неідентичні, але по багатьом моментам вони дуже близькі або співзвучні. Важливо і те, що подібні розбіжності не позначаються на розвитку п’ятистороннього співпраці”, — зазначив заступник глави МЗС РФ.

За словами Рябкова, російська сторона рада тому, що інші учасники БРІКС поділяють точку зору Москви і виступають за пошук прийнятних формул для врегулювання конфліктних ситуацій, чому сприяє наше співробітництво в рамках організації.