ВАРШАВА, 17 травня – . Угорщина виступає за прискорення інтеграції Західних Балкан з ЄС і НАТО, заявив міністр зовнішньоекономічних зв’язків та іноземних справ Угорщини Петер Сиярто після зустрічі з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем.

© AFP 2018 / Philippe НидиепЕвросоюз домовився з Балканами посилити боротьбу з тероризмом”Що стосується розширення – Угорщина підтримує розширення ЄС. Ми не хочемо, щоб в ЄС постійно було 27 країн. Ми хочемо 27, потім 28, навіть 30″, — сказав Сиярто.

Він зазначив, що виступає за якнайшвидшу інтеграцію Західних Балкан з ЄС і НАТО. “Треба прискорити процес інтеграції на Західних Балканах. Ми не задоволені датою 2025 рік. Ми не розуміємо, навіщо ми повинні чекати 2,5 тисячі днів”, — додав він.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЮнкер розповів, коли країни Західних Балкан зможуть вступити в Євросоюз”Наші партнери у Західній Європі не розуміють значення Західних Балкан. Складні моменти на Західних Балканах можуть бути вирішені за рахунок інтеграції з ЄС і НАТО”, — зазначив угорський міністр.

У свою чергу Чапутович заявив, що “Польща підтримує інтеграцію балканських країн”. “Євросоюз чекає ці країни”, — сказав він.