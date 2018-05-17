МОСКВА, 17 травня — . Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев обговорив у Москві питання регіональної безпеки з заступником радника прем’єр-міністра Індії з національної безпеки і заступником міністра закордонних справ Китаю, повідомляє прес-служба Рнбо. Саїд ЦарнаевПатрушев провів переговори з главою МЗС Лівії

“Микола Патрушев, Раджиндер Кханна і Кун Сюанью розглянули питання регіональної безпеки, а також підкреслили важливість тристороннього формату спілкування для обговорення актуальних питань, що становлять взаємний інтерес для Росії, Індії та Китаю”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, відбулися консультації з питань безпеки у форматі Росія-Індія-Китай на рівні заступників секретарів рад безпеки. Російську сторону на зустрічі представляв помічник секретаря Радбезу Олександр Венедиктов.

“У порядку денному зустрічі – питання афганського врегулювання, ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, взаємодія в рамках ШОС і БРІК”, — уточнили в Радбезі.