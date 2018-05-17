ПРАГА, 17 травня – . Машина “Швидкої допомоги” зіткнулася з легковиком у четвер в районі міста Жиліна на північно-заході Словаччини, при цьому 8 осіб отримали поранення, з них 2 – важкі, повідомила журналістам представник поліції Яна Балогова.

© РИА Новини / Євген ОдиноковНа північному сході Москви відновили рух після ДТП з вантажівкою”Аварія сталася в результаті виїзду водія легкового автомобіля Dacie Dokker на зустрічну смугу і подальшого його зіткнення з машиною “Швидкої допомоги”, в якому перебували 6 осіб. Крім водія, в легковику перебувало 1 пасажир. В результаті 8 людей отримали поранення, з них 2 – важкі, всі вони з допомогою вертольота та інших прибулих машин з медиками доставлені в лікарні найближчих міст”, — сказала Балогова, виступ якої транслювали мережеві телеканали.

Після зіткнення машина “Швидкої допомоги” вилетіла в кювет. Важкі поранення отримали 2 жінки похилого віку, що знаходилися в якості пацієнтів в медичному автомобілі, додала Балогова.

Поліція приступила до розслідування інциденту.

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