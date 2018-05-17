ВАРШАВА, 17 травня – . Нова ядерна угода з Іраном повинна включати ракетну програму, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в четвер на прес-конференції у Софії.

© Фото надане прес-службою Ради ФедерацииМатвиенко передрекла катастрофу, якщо учасники СВПД підтримають вихід СШАОн звернув увагу на “ризик проведення Іраном програми розвитку балістичних ракет”, а також зазначив, що Варшави турбує “агресивна політика Тегерана в регіоні”.

“Ми вказуємо на необхідність спільного з партнерами, в тому числі і США, нового договору, зачіпає також і балістичні ракети”, — сказав польський прем’єр.

© РИА Новини / Станіслав СавельевАмериканский експерт заявив про загрозу розвалу СВПД після виходу СШАСитуация навколо іранської ядерної угоди загострилася після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Адміністрація США заявляє, що, крім ядерної програми Тегерана, її турбує програма створення балістичних ракет і підтримка Іраном шиїтських рухів та інших союзних сил в Лівані, Ємені, Іраку, Сирії та інших країнах. За заявою Трампа, він готовий обговорювати з європейцями нові домовленості щодо Ірану, які будуть охоплювати всі згадані аспекти.