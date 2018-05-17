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Канцлер Австрії вважає, що рішення Трампа шкодять економічним інтересам ЄС

17.05.2018

Канцлер Австрии считает, что решения Трампа вредят экономическим интересам ЕСКанцлер про це написав у своєму Твіттері.

“Останні рішення президента Трампа поставили під загрозу європейські економічні інтереси. Ми хочемо належним чином регулювати експорт для Австрії та Європи і, безумовно, не мати торгових бар’єрів”, – написав у Тwitter канцлер Австрії Себастьян Курц.

Європейський Союз прагне досягти повної відмови США від введення мит на метали з країн-членів ЄС.

Нагадаємо, в рамках анонсованої протекціоністської політики президент США Дональд Трамп ввів 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита на алюміній. Нові мита тимчасово не поширюються на Канаду і Мексику, які разом з США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю. Виняток, на час було зроблено і для ЄС, термін звільнення від мит для якого нещодавно зрушився на початок червня. Такі кроки Вашингтона викликали побоювання спалаху торговельної війни. ЄС заявляв про готовність прийняти відповідні заходи.

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