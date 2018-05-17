За діамант отримали 6,7 млн доларів.

Рідкісний блакитний діамант був проданий на популярному аукціоні sotheby’s в Женеві за рекордну ціну в 6,7 млн доларів – на 1,4 млн доларів дорожче, ніж очікували експерти.

Коштовність в 6,16 карат до цього часу була частиною королівського спадщини, і була продана всього за чотири хвилини, пише Mining.

Грушоподібний, темно-сіро-блакитний камінь, відомий під назвою Farnese Blue, вважається одним з найважливіших в історії діамантів, залишалися в приватних руках до сьогоднішнього дня.

Знайдений на індійських шахтах Голконда, в 1715 році він був подарований Єлизаветі Фарнезе, дочки герцога Пармського, в знак її шлюбу з королем Іспанії Філіпом V.

Нащадки королівської пари володіли Farnese Blue, і камінь подорожував з Іспанії до Франції, Італії та Австрії. Протягом більш ніж 300 років ніхто, крім близьких родичів і сімейних ювелірів, не знав про існування дорогоцінного каменю.



Читайте також: У Парижі продали скелети динозаврів за рекордну суму

Sotheby’s не розкрив особу покупця Farnese Blue.