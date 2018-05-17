У соціальних мережах активно обговорюється скандал навколо консула України в Гамбурзі – 62-річного Василя Марушинца. Чиновник на своїй сторінці Facebook досить часто розміщував антисемітські пости і коментарі.

Серед них можна знайти: “Ж@ди оголосили війну Німеччині 1934 року”, “Боже, покарай ж@дов”, “Бабин Яр. Не ж@дов в 1941 році, а українців 1918-1941 тут вбили”, “Ж@ди – гівно”, “Проходячи повз сионаниста – дай йому в морду з розмаху багнетом і прикладом!”.

Він репостил матеріали, в яких розповідається, що перші євреї оголосили війну Гітлеру і виправдовується Голокост чи трагедія Бабьяего Яру.

Марушинець пишається, що його батько був солдатом Вермахту. “Батько воював на Східному фронті в німецькій армії і тільки випадково не потрапив у Шталинград-Кессель”, – пише Марушинець коментар під фотографією батька з матір’ю.

Під фото, де консул стоїть у касці нацистського піхотинця знаходиться напис німецькою: “Мій батько був солдатом німецького вермахту (1942-1944), він потрапив на Східний фронт, другу лінію оборони сталінградського котла на річці Дон”.

А такий “чудовий” торт іменинник отримав на 60-річчя.

На жаль, першим, хто помітив ці ксенофобські пости, був проросійський блогер Анатолій Шарій.

На скандал відреагував Міністр закордонних справ Павло Клімкін: “Антисемітів і тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. У всіх деталях грунтовно розберемося”.

Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.

Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 травня 2018 р.

Уважно вивчивши сторінку Марушинца, розумієш, що коріння його антисемітизму ростуть не тільки в ідеологічній або історичної (сімейної) ґрунті, але й релігійної.

Рунвіра – наше все

Зверніть увагу на наступний пост героя матеріалу: “Арії (Орії) – найстаріше назва стародавніх українців. Перші орачі. Приручили коня, винайшли плуг та колесо. Першими в світі культивували просто, пшеницю і жито”.

Україну консул часто називає Орияной – територією, яку населяли арії. Навіть в адресних рядках акаунтів соцмереж присутній orianamaru (Оріана-Мару).



Всі ці вірування в арійську Україну більше десятка років поширюються рухом Рунвіра (Рідна українська національна віра” й “Рідна українська національна віра”). Засновником секти, головою та ідеологом був Лев Силенко, який проживає в США і померлий в 2008 році.

В його біографії можна відшукати таке: “Народився на Кіровоградщині в козацькій родині, що його батька репресували, вступив у бібліотечне училище, але був виключений, працював на будівництвах в Москві, під час мобілізації у Велику Вітчизняну пішов на фронт, потрапив у полон, втік навесні 1942 року, з’явився в Києві, співпрацював з проукраїнською газетою «Наше слово», діячі якої були арештовані і загинули, а Лева Силенка живим випустили з гестапо – звільнили по молодості років. Потім він поїхав на західну Україну, перейшов кордон і опинився в Німеччині, розшифровував санскритські письмена, створив вчення Рунвіри і свою церкву, яка купила велику ділянку землі в 130 кілометрах від Нью-Йорка, назвав її “Орияной” і збудував там величезний храм. Тепер перебуває в ньому під благо і шле настанови своїм учням”.

Перша громада Рунвіри з’явилася в Чикаго в 1966 році. Лев Силенко взяв собі літературний псевдонім “Лев Тигрович Орли гора” і написав твір “Мага-віра”, в якому визнавав християнство чужою для українців релігією. Істинним Богом проголошувався Дажбог, а його символом став тризуб в обрамленні сонячних променів. Справжню назву України – Оріяна, земля, на якій жили арії. Грубо кажучи, був створений неоязыческий культ.

На фото ви можете побачити “штаб-квартиру” секти – Собор святої матері України, який знаходиться в р. Спрінг-Глен (штат Нью-Йорк). При ньому знаходиться академія і видавництво.

В Україні ж перша громада Рунвіри була зареєстрована в Україні у вересні 1991 року. Дев’ять років тому у Вінниці відбувся з’їзд сектантів, на якому прийняли рішення створити Всеукраїнське релігійне об’єднання – Собор Рідної Української Віри.

Керівником українського осередку організації був Пінчук, Степан Петрович.

На сторінці Wikipedia повідомляється, що в Україні на 2007 рік діяло 48 громад Рунвіри. Відомо, що найбільший храм України знаходиться в Богоявленську.

Зборів членів Рунвіри іменуються “Священної Радою”. Так “Раду” описувала журналістка Яніна Соколовська у газеті “Известия” за 1997 рік: “Зібрання відбуваються таким чином: для початку зачитується молитва “Даждбоже мій”, потім цитується священна книга “Мага-віра”, під магнітофонний акомпанемент розспівуються пісні, які возвеличують Лева Силенка, після – молитва і перехід до пункту “різне”. Як сказав мені один з представників Держкомрелігій України, спочатку йому здавалося, що ці збори скидаються на звітно-виборні збори в колгоспі. Пізніше стало зрозуміло, що відбувається в “Рунвіру” – досить серйозно”.

А бувають і цілком ксенофобськими: “Дажбоже мій, я, голову схопивши в руки, ридаю – плачу і крізь сльози гіркі, болючі бачу, що в будинках поневолених братів моїх божествують апостоли ж@ди, перед портретом ж@да брати мої слова так і написали: “Благослови наш дім!”.

Також духовний лідер задається питанням: “чи Є слово “ж@д” образливою?”.

“Такої релігії, як евреизм, немає, є іудаїзм. Слово «єврей» ханаанское. Коли ханаанцы на іншому березі річки побачили (а це могло бути 3150 тому) прибулих іноземців, вони їх назвали «ібр», що означає «прийшлі», «ті, що по іншій стороні річки». Арамейцы виголосили «ібр», як «эбрео». І звідси – «гибреи», «євреї». Іудеї – самоназва народу. Є твердження, що плем’я мало тотем з ім’ям Ед, що означає «лев». З «Ед» і з’явилися слова «юда», «Іудея», «иудеец». Латиною говорили «юдауес», а греки – «иоудаиос». Англійці вимовили, як «джю», а Українці і Поляки, як «жид». Жид – назва правильне, гідне, і її вживали Т. Шевченка, Ів. Франко і весь наш народ”, – відповідає Силенко.

Тобто він наводить у приклад багато мов, але чомусь прийнятним варіантом для позначення народності українців повинен бути польський. Залишимо ці міркування на розсуду філологів та істориків.

Виходить, що антихристиянська позиція в неоязыческом світлі стала зручним, а головне – легальним, притулком для багатьох антисемітів. В Америці вони намагалися залучити до співдружності членів української діаспори, серед яких було чимало інтелігентних людей колишнього УРСР. В цілому вони завербували 53 українські сім’ї. Навіть батьки дружини Віктора Ющенка Катерини Ющенко (Катерина Чумаченко) були послідовниками Рунвіри.

Катерина і допомогла “рунмаме” всієї України покласти Силенка в лікарню “Феофанія”, адже операція в Америці обійшлася б проповіднику в 40 000 доларів.

Складно сказати, сформувала секта погляди Марушинца або він знайшов собі “братів по розуму”. Проте сам факт існування такої організації, яка активно і легально діє в Україні, поширюючи ксенофобські погляди, повинен насторожити державні органи. Особливо, коли ми говоримо про примирення, “зализуванні ран” Другої світової і намагаємося розділити європейський цінності. І сама головна небезпека такого руху в тому, що в ньому можуть складатися чиновники, ганебні нашу країну на міжнародній арені. А якщо вірити словами згаданої журналістки Ярини Соколовської, то “один з найбільших язичницьких пантеонів був у самому центрі Києва в районі нинішнього розташування Мзс, англійського посольства і будинку, де живуть деякі вищі керівники України”.

Антон Визковский

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