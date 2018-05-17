Городяни розділилися в думках щодо перспектив транспорту після зростання цін.

Столичні пасажири новими тарифами обурюються, але тяжко зітхають, тому що краще дорого їхати, ніж безкоштовно йти. “Значить, будемо економити на продуктах, на гостинцях дітям, онукам, а як їздили, так і будемо”, – кажуть одні кияни. “Не буде кому їздити, просто напросто”, – переконані натомість інші.

Від 14 липня замість чотирьох гривень за проїзд доведеться викласти аж вісім. Заощадити можна буде тільки, якщо у вас є проїзний. Тоді одна поїздка коштуватиме 6 гривень 30 копійок. Ніж у мерії пояснюють такий непопулярний крок і як реагують пасажири, дивіться у сюжеті.

Столичні чиновники пообіцяли, що збільшені тарифи допоможуть підняти зарплати працівникам галузі, а також забезпечити покращення доржно-транспортної інфраструктури. Кондуктор Тетяна підвищення своєї зарплати не вірить, як і збільшення бажаного для неї пасажиропотоку. “Ніхто не платить, тому що у людей немає грошей, немає нормальних зарплат, як годиться”, – переконана вона.