Перебуває під санкціями російський олігарх і близький друг президента Росії Аркадій Ротенберг, імовірно, інвестує у великі об’єкти нерухомості в Берліні, Мюнхені, Франкфурті та Гамбурзі. Про це йдеться в спільному розслідуванні газети Berliner Zeitung і телерадіокорпорації Südwestrundfunk, пише DW.

Видання пов’язують з Ротенбергом комплекс будівель Kudamm-Karree в Берліні, що включає в себе торговий центр, висотний будинок, театри і офіси. Ряд історичних будівель Kudamm-Karree інвестори зараз планують знести для того, щоб побудувати новий торговий центр.

Німецькі ЗМІ також згадують будівлю опери в Мюнхені, офісний комплекс LES 1 в Гамбурзі, готель Sofitel у Франкфурті-на-Майні і готель Stue в Берліні. За даними журналістів, загальна вартість об’єктів, якими володіють структури Ротенберга, оцінюється приблизно в €1 млрд.

За даними SWR і Berliner Zeitung, дані будівлі об’єднує те, що за всіма варто розгалужена мережа компаній, у тому числі офшорних. Розслідувачі, зокрема, виявили вивіску фірми Mars Propco 1 при будівельних роботах у Kudamm-Karree. За цією компанією нібито стоїть Михайло Опенгейм, якого вважають людиною з оточення Ротенбергов.

Видання нагадують, що Ротенберг з 2017 року знаходиться в санкционных списках ЄС і США, а тому не вправі робити інвестиції за кордоном.

Представники Аркадія Ротенберга повідомили Znak.com, що бізнесмен не має відношення до нерухомості в Німеччині.

«Інформація про те, що Аркадій Ротенберг має інтереси або володіє об’єктами нерухомості в Німеччині, є вигадкою і абсолютно не відповідає дійсності. Ні він сам, ні близькі до нього компанії, не мають ніякого відношення до зазначених об’єктів. Ротенбергу не відомі компанії, які наводяться журналістом в статті. У нинішніх умовах для бізнесмена інвестиції в ЄС є завідомо ризикованими, а значить, недоцільними в принципі», — йдеться в їх заяві, яка надійшла в редакцію.

Аркадій Ротенберг входить до числа 200 найбагатших підприємців Росії, за версією Forbes. Згідно з даними з відкритих джерел, Ротенберг володіє 100% часткою в «Стройгазмонтаже», 80% — в «Міндобрива», майже 50% — у СМП Банку, 35% — в TPS Avia. ЗМІ неодноразово писали про його дружбу з президентом Росії Володимиром Путіним, з яким він у Ленінграді ходив у секцію дзюдо.

Цього року ЗМІ називали Ротенберга власником яхти Rahil вартістю $60 млн. Проте ці відомості також спростовували представники олігарха. Раніше повідомлялося, що бізнесмен має вдома в Італії, Франції та Англії.