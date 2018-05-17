ВІДЕНЬ, 17 травня – . Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні постійної ради організації у четвер зажадав негайного звільнення керівника порталу Україна Кирила Вишинського.

“На Україні з новою силою розгортається тиск на журналістів, які намагаються працювати по совісті, без оглядки на войовничий офіціоз. П’ятнадцятого травня затриманий журналіст агентства РІА — Україна Кирило Вишинський. Судячи зі звинувачень СБУ, за виконання своїх журналістських обов’язків — за правду про події в країні. Такі дії засудив Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ пан Арлем Дезір. Вимагаємо негайного звільнення Кирила Вишинського”, — заявив Лукашевич.

© AFP 2018 / Genya SavilovХерсонский суд заарештував Кирила ВышинскогоСотрудники Служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

Бородін згодом вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома багато годин велися слідчі дії. Він також зазначив, що його не затримували і не висували звинувачень.

© RTВ Москві пройде акція на підтримку журналістів РІА НовостиПредставитель ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.

Вишинського затримали в Києві вранці 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також багатогодинні обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі викликали 47 осіб.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookЖурналисты по всьому світу засудили затримання ВышинскогоВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

Це не перший за останній час свавілля з боку СБУ. В кінці квітня силовики затримали Олену Одновол, голову кримського відділення організації “Волонтерів Перемоги”, яка допомагає ветеранам. Вона приїхала на Україну до родичів і навіть по новим законам країни, що забороняє Георгіївські стрічки, не мала при собі нічого протизаконного. Мешканку Криму також звинуватили у державній зраді.