МОСКВА, 17 травня — . Зміна політичної еліти в Німеччині може сприяти розвитку більш прагматичних російсько-німецьких відносин, сказала заступник керівника Департаменту світової економіки факультету світової економіки та світової політики НДУ ВШЕ Наталія Супян.

© AP Photo / Markus SchreiberНемецкий бізнес сподівається, що зустріч Путіна і Меркель полегшить роботу”Приходить нова генерація політиків. Ми бачимо, що Хайко Маас, хоча і представляє ліве крило соціал-демократів, на відміну від Зігмара Габріеля і Штайнмайера, вже не “онук Віллі Брандта” та обрав поки тактику посилення ставлення до Москви. Або новий уповноважений федерального уряду з відносин з Росією Дірк Візі. Теж представник соціал-демократів. Але він не має жодного уявлення про Росії”, — зазначила експерт на засіданні “круглого столу” на тему: “Росія і Німеччина: актуальні питання міжнародного порядку на тлі двосторонніх проблем”.

Відбувається формалізація політики, вважає Супян, але у цього процесу є позитивна сторона. “По мірі охолодження відносин, у міру зниження довіри і по мірі зміни генерацій в політиці, можливо, в російсько-німецьких буде більше прагматизму і менше сентиментів, менше особистих уподобань, захоплень Достоєвським і так далі, а буде рішення тих питань, які треба вирішувати”, — сказала експерт.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийМеркель заявила, що не збирається в Сочі обговорювати з Путіним санкції США наприкінці вересня 2017 року в Німеччині пройшли вибори в бундестаг, після яких почалися переговори про формування коаліції. 12 березня Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Ангелою Меркель, Християнсько-соціальний союз (ХСС) на чолі з Хорстом Зеехофером і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з її лідером Олафом Шольцем підписали в Берліні коаліційну угоду, яка визначає політичний курс майбутнього уряду (так званої “великої коаліції” на наступні чотири роки. У березні 2018 року Меркель в четвертий раз було обрано головою уряду Німеччини.