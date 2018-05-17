ПАРИЖ, 17 травня — , Людмила Оріщенко. Франція не буде в союзі з Іраном проти США і виступає за діалог з усіма, заявив французький лідер Еммануель Макрон.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийФранция не буде вести санкционную війну проти США за Ірану”Ми не будемо ставати союзником Ірану проти США… Це абсолютна помилка. Ми говоримо з усіма, і ми хочемо побудувати довірчий діалог в регіоні”, — сказав Макрон на прес-конференції у Софії.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю. Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД.