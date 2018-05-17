ПАРИЖ, 17 травня — , Люмдила Оріщенко. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що рішення США про вихід із ядерної угоди з Іраном буде сприяти інтересам російських і китайських компаній у регіоні.

“Непрямі наслідки рішення США — якщо ви хочете знати мою думку з цього приводу — це те, що вони буде служити позицій російських і китайських компаній у регіоні”, — сказав Макрон на прес-конференції у Софії. Трансляція велася на сайті Єврокомісії.

На думку Макрона, російські і китайські компанії будуть мати переваги на іранському ринку.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийФранция не вступить в союз з Іраном проти США, заявив МакронПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю. Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД.