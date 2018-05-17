ВІДЕНЬ, 17 травня — . Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на Україні зафіксувала вибухи і вогонь зі стрілецької зброї поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС), йдеться в щоденному звіті місії.

© Фото : Міноборони УкраиныНе бачив, не знаю і знати не хочу. Волкер оцінив ситуацію в Донбасі”СММ продовжила допомагати співробітникам компанії “Вода Донбасу” отримувати доступ до ДФС для продовження роботи станції. П’ятнадцятого травня, перебуваючи на станції і поблизу від неї, СММ чула невизначену кількість вибухів, а також вогонь зі стрілецької зброї, незважаючи на виражені гарантії безпеки”, — йдеться у звіті організації за 16 травня.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. Компанія “Вода Донбасу” раніше заявляла, що автобус з співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл, постраждали п’ять осіб. Робота станції була тимчасово припинена. Після домовленостей про щоденному посиленому моніторингу з боку ОБСЄ перезміни співробітників робота станції була відновлена.

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