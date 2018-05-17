Головна функція Рамзана Кадирова – проговорювати вголос те, що думають всі. Колись це робив Жириновський, але змарніла.

Пропозицію змінити Конституцію для наділення президента трехсрочными повноваженнями – воно давно носиться в повітрі, просто є речі, які проговорювати вголос чомусь вважається непристойним.

Показати повністю… А по-моєму, геть лицемірство. Тема серйозна. Треба виходити не з долженствований, а з даностей. Даність ж така, що замінити Путіна ніким і виростити за шість років наступника неможливо: технічно це нескладно зробити за рік, як показав випадок того ж Володимира Путіна в 1999 році, – але світоглядно не вийде ніяк.

Володимир Путін-1999 відповідав запитом країни: їй потрібен був вождь молодий, здоровий (особливо після Єльцина), енергійний, взагалі принципово новий – бо та країна була радикально оновлена і тільки починала обвыкаться в новому статусі. У країни була втома від невизначеності і непередбачуваності – але були і перспективи, і міжнародні зв’язки, і готовність до праці і зростання. Звідси ентузіазм, з яким зустрічали Путіна. Але сьогоднішня Росія – зовсім інша країна.

Сьогоднішня Росія настільки деградувала в результаті багаторічного застою, настільки поглупела від безперервних заборон, настільки контролюється на всіх рівнях спецслужбами і їх агентами, що ніякого нового лідера вона не хоче; так вона просто не витримає його, як старець не витримає марафону – при всій безперечній користь бігу. Сьогодні нам би чого-небудь затишного, колишнього, Брежнєва; зверніть увагу, що Берія – мав дуже серйозні владні амбіції і порівняно молодий – був прибраний вірними сталинцами негайно. А влада отримав спочатку глибоко номенклатурний Маленков, а потім не менш звичний Хрущов.

Після Путіна влада може отримати тільки Путін – як би його не звали; пташеня гнізда, людина з клану. Країна не потребує оновлення, не хоче його, не думає про нього – у неї сьогодні одне гасло: аби не гірше. Країна-1999 була чоловіком років сорока, пережили багато, але готовим скористатися результатами цих змін. Сьогоднішня країна змінила і стать, і вік: сьогодні це пенсіонерка, молиться на того, хто дає їй десять тисяч на місяць, щоб не відібрав і це. Якою їй там новий лідер, яка революція? Втішає в цій ситуації лише те, що Володимир Путін, хоча б і 72-річний в 2024 році, все-таки не найгірший варіант. Значно краще Кадирова.