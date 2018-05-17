Представник газової корпорації Михайло Сироткін розповість про досвід оптимізації витрат на міжнародній конференції з освоєння шельфів

18 травня в Москві відбудеться XV Міжнародна конференція «Освоєння шельфу Росії і СНД», в якій візьмуть участь близько півтори сотні топ-менеджерів російських і зарубіжних компаній. Традиційними учасниками даної конференції є найбільші російські корпорації, що працюють на російському шельфі – Газпром, Лукойл і “Роснефть”.

Від Газпрому в числі інших виступаючих з доповіддю виступить голова департаменту з управління корпоративними витратами Михайло Сироткін. Його виступ очікується з великим інтересом як російськими, так і зарубіжними експертами, враховуючи досвід, який придбав очолюваний ним департамент останнім часом в методах оптимізації при будівництві нових об’єктів. Безсумнівно, що газпромівські напрацювання цікаво буде вивчити, в тому числі зарубіжним фахівцям.

Особливу увагу до доповіді напевно продемонструють представники компаній, які мають намір брати участь в шельфових проектах Газпрому. На них як раз і буде поширений успішний досвід, який департамент Сироткіна придбав з оптимізації витрат при будівництві різних об’єктів в Росії.

Раніше Михайло Сироткін керував тендерним департаментом корпорації, який у 2012 році було перейменовано в департамент з управління корпоративними витратами із значно розширеними повноваженнями. Керівництво Газпрому позитивно оцінило підхід департаменту до проведення корпоративних закупівель, і довірив йому більш широкий фронт робіт, що включає проектування і будівництво нових об’єктів.

Михайло Сироткін розповідав журналістам, що після кризи 2008-29009 років стало очевидно, що є небезпека виникнення серйозних зовнішніх макроекономічних чинників, які найбезпосереднішим чином впливають на економіку «Газпрому». За його словами, в тій ситуації було вирішено посилити контроль витрат, причому ставилося завдання навіть не стільки в скороченні витрат, скільки в їх оптимізації. Тобто було необхідно, наприклад, не тільки знизити питомі витрати на кілометр газопроводу, але і аналізувати пріоритети тих чи інших проектів. Тобто мова йшла не тільки про контроль закупівель, але і про жорсткою і неупередженої оцінки їх необхідності.

Насамперед, фахівці нового департаменту налагодили маркетингове вивчення ринку, щоб вийти на найкращих учасників нових проектів, віддаючи перевагу безпосереднім виробникам перед посередниками. У 2012 році департамент почав проводити відкриті семінари для потенційних учасників закупівель. Потім відбулися семінари з будівельниками і ремонтниками лінійних газопроводів.

Що особливо важливо, департамент організував так звану передкваліфікацію потенційних учасників закупівель більш ніж з 14 видів діяльності — будівництва, реконструкції, капітального ремонту виробничих об’єктів, проектування, геологорозвідувальних, геофізичних і геохімічних робіт і т. д.. Це виявило кращих постачальників товарів. А також виконавців робіт та послуг, які за підсумками підтвердження їх кваліфікації були включені до реєстру корпоративний. Для постачальників, які в нього потрапили, значно спростили процедуру підготовки заявок на участь у закупівлях, а для організаторів — оцінку їхньої кваліфікації, що в кінцевому підсумку скоротило терміни проведення закупівель та підвищило їх ефективність.

Одна лише ця міра оптимізації витрат дала економію в 55 млрд руб. Департамент Михайла Ковалевського також уважно проаналізував і вартість договорів, укладених з постачальниками робіт та послуг, зумівши знизити її на 17.2 млрд руб від спочатку заявленої.

Цілком зрозуміло, що жорсткий курс департаменту з управління витратами газового монополіста і його співробітників на оптимізацію корпоративних витрат часом приводив і призводить до конфлікту інтересів як поза, так і усередині Газпрому. Але враховуючи рішучі управлінські рішення, які щорічно приносять Газпрому, а слідчо і державі десятки мільярдів рублів економії, керівництво компанії не має наміру змінювати розпочатий курс на економію та оптимізацію витрат.

Виступаючи в радіоефірі авторської програми Володимира Соловйова, Михайло Сироткін розповів, що в 2014 році його департамент зумів заощадити Газпрому і державі вже цілих 146 млрд руб. Лише за роботами на газопроводі «Сила Сибіру» замість 2 мільйонів за один гектар по госрасценках газпром став платити всього 350 тис. руб. А на викопуванні грунту, в умовах, коли на ринку просили 350 рублів за кубометр, департамент знайшов місцевих фірмачів, які погодилися робити таку роботу по 112 рублів за кубометр. На одному лише грунті газова монополія заощадила 30 мільярдів рублів.

Жорсткий девіз голови департаменту Сироткіна «На надприбутки при роботі з «Газпромом» ніхто не зможе розраховувати», ясна річ, ніяк не може подобатися багатьом вітчизняним і закордонним компаніям, що раніше прагнули до співпраці з російським газовим гігантом саме в розрахунку на ці надприбутки. Однак, нова практика, без усякого сумніву буде підтримуватися і далі керівництвом корпорації.