В Італії російських туристів покарали за те, що вони сіли не за той стіл під час трапези. Для росіян частування стояли окремо від європейців.

На цю ситуацію поскаржилася російська журналістка Наталя Ромашина, яка виїхала відпочивати в Європу.

“Вся справа в тому, що ми на сніданку взяли ковбасу з іншого столу, а він виявився лише для європейців, але не для росіян. Тітка, мабуть згадавши заповіти Муссоліні, прийшла в жах, заволала, що їжа для росіян тільки там, у тім куті, а тут їдять нормальні люди”, – написала вона.

Після цього, стверджує росіянка, їх залишили без напоїв в якості покарання.

“Пізніше вона прийшла до нас і уточнила, що сьогодні вона нас простить, але завтра ми повинні суворо сісти в зону для росіян і є там. Сьогодні в якості покарання нам не дали нічого попити”, – розповіла Ромашина.