ВАШИНГТОН, 17 травня — . Сполучені Штати продовжать проводити навчання з Південною Кореєю, їх масштаб і графік залишається незмінним навіть напередодні саміту США-КНДР, заявила в четвер журналістам представник Пентагону Дана Уайт. Ілля ПиталевВ КНДР скасували зустріч з Південною Кореєю з-за військових навчань з США

У минулий вівторок КНДР ухвалила рішення про скасування запланованих на 16 травня переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю і поставила під сумнів доцільність саміту з США через навчань Max Thunder, які почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня.

За повідомленнями з Сеула, у навчаннях задіяно близько сотні літаків і, вперше, вісім винищувачів-“невидимок” F-22, призначених для нанесення ударів по ядерним і ракетним об’єктів на території КНДР.

“Я можу сказати, що масштаб наших навчань не змінився… Наші щорічні навчання, вони проводяться давно, вони мають оборонний характер, і вони продовжаться. Це рішення альянсу (з Південною Кореєю — ред.). Це те, що ми робимо, щоб переконатися в готовності наших сил і сил Південної Кореї”, — сказала Уайт, додавши, що графік навчань також залишається незмінним.