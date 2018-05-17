Росія вже давно не на першому місці.



Так, США в березні 2018 року добували в середньому 10,43 млн барелів нафти на добу, ставши найбільшим нафтовидобувальником.

На другому місці Росія, яка в березні добувала 10,3 млн барелів на добу. Замикає трійку лідерів Саудівська Аравія з обсягом видобутку 9,91 млн барелів на добу.

Видобуток у Росії, за даними організації, не змінилася в порівнянні з лютим, в США – збільшилася на 1,6% у Саудівській Аравії – скоротилася на 0,28%.

У лютому щоденний обсяг видобутку РФ в середньому становив 10,3 млн барелів у порівнянні з 10,26 млн барелів в США і 9,94 млн барелів в Саудівській Аравії.

Обсяг експорту нафти Саудівської Аравії в березні в місячному вираженні зменшився на 1,8%, до 7,12 млн барелів на добу, в США — збільшився на 3,7%, до 1,66 млн барелів на добу. Дані по аналогічному показнику Росії JODI не вказує.

При цьому в лютому Росія експортувала 5,04 млн барелів на добу, а в січні – 5,43 млн барелів на добу.

Переробка на НПЗ США виріс у березні на 4,9% до попереднього місяця, до 16,71 млн барелів на добу. У Саудівській Аравії нафтопереробка збільшилася на 0,2% порівняно з лютим, до 2,49 млн барелів на добу. Переробка на НПЗ РФ знизилася на 1,6% з показника лютого, до 5,79 млн барелів на добу. Джерело: https://biz.censor.net.ua/n3066665