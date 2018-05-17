Листування Олександра Онищенка з оточенням президента, опублікована Дмитром Гнапом — це те, чого завжди не вистачало журналісту, який пише про кулуарні договорняки, щоб йому повірили нетямущі.

Всі давно знали, що початком справи по Мартиненко був конфлікт з президентським оточенням по ОПЗ, все коли-небудь чули, що Онищенко нібито купив у Тимошенко посаду міністра екології, про договорняк по 112, але до цих пір всі пояснення — це були тільки чутки.

Тепер ці чутки мають цілком матеріальний доказ і всі можуть побачити, який саме «конини» зроблена ковбаса української політики.

Завдяки цим повідомленням з месседжера WhatsApp, який сам депутат-утікач показав журналісту Дмитру Гнапу в Куршавелі, стає зрозуміло, як, Ігор Кононенко заходив на ринок газу, з Курченко торгувалися про 112 каналі і т. д.

І хоча Онищенко зараз заперечує цю переписку, частково він її вже запалив у інших виданнях. А в іншому, вона просто додає кілька яскравих пазлів в сумну картину дійсності.

Друзі по ренті

У перших з оприлюднених повідомлень від Онищенко Ігорю Кононенко, датовані червнем 2015, депутат просить політика включити його в схему постачань газу на Одеський припортовий. При цьому вказує, що добро на це отримав у президента Петра Порошенка, якого називає «першим».

На що друг президента відповідає: Ок. Але у мене поки проблеми з Мартин. Потрібно кілька днів, щоб його дотиснути.

Кононенко не уточнює, що має на увазі, але саме в кінці травня йому вдається влаштувати в правління ОПЗ Ольгу Ткаченко, яка до цього ніколи не працювала в хімічній промисловості, зате була знайома ще з одним другом Кононенко — Олександром Грановським. Таким чином, оточення президента і тодішнього прем’єра Яценюка поділили вплив на завод, на якому колись заробляв Фірташ, поставляючи дорогий газ і продаючи дешеві добрива. Тепер у правління заводу завели Сергія Перелому від Мартиненко і Ткаченко — від президентських.

Свої керівники в найбільшому хімічному підприємстві країни потрібні для лобіювання підконтрольних компаній у підписанні контактів.

Так, у листопаді новим постачальником газу для ОПЗ стала таємнича австрійська компанія Antra GmbH. Вона змінила компанію групи «Приват» Ігоря Коломойського. Компанія мала постачати газ підприємству за давальницькою схемою. Публічний скандал змусив керівництво припинити договірні відносини з Antra.

Кононенко пропонує Онищенко схему заходу у постачальники ОПЗ за 2000 гривень відкату з ціни газу, оскільки саме за такою ціною її постачає фірма від Переломи. Той же клянчить, що це занадто висока ціна і просить мінусувати хоча б 1500 Або змінити ренту на газ.

При цьому паралельно політики обговорюють постачання газу на Центренерго, яке також знаходиться в сфері впливу Кононенко, і куди Онищенко вже відправляє газу на 55000000 гривень. Розрахунки відбуваються в офісах депутатів. При цьому депутат тут же просить президентського друга вирішити питання з податковою.

Нагадаємо, справу НАБУ проти Романа Насирова стосується того, що в період 2015-2016 він незаконно дозволив компаніям Онищенко не платити державі рентної плати за користування надрами. Ці дії Насирова завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

Захист Насирова досі наполягав, що він не був в курсі цих угод, але виходить, що Онищенко просив Кононенко пролобіювати саме несплату податків.

Зате Кононенко просить у Онищенко змусити Тимошенко підтримати її закон про розподіл продукції, який знизить ренту для СПД з 70% до 1,25. Закон не був підтриманий, але це не завадило реалізації схем з тим же Юзівського родовища і свердловинами Онищенко.

В рамках листування Кононенко цікавиться у депутата діями компанії «Пласт» на Стрілецькому родовищі в Генічеську. Жителі скаржилися на можливу техногенну катастрофу.

Зате знову отримує цікавий гешефт. І тут треба згадати, як бізнесмен дістався до цих надр.

Угода фірми Онищенко про спільну діяльність з державною компанією «Чорноморнафтогаз» було підписано навесні 2014, вже після того, як її захопили російські окупанти. «Чорноморнафтогаз» передавав «Пласту» два родовища на морському шельфі — Стрілецька і Архангельське, разом з усім обладнанням та інфраструктурою, виглядало більш ніж дивно в умовах війни. Сам «Пласт» мав український і кримську філії. І частина видобутого в Генічеську газу закачували у кримське Глібовське газосховище.

У листуванні з Кононенко Онищенко просить допомоги від РНБО з оплатою окупантам. Пізніше він напише вже Березники, що прибуток в 1000000 будуть ділити навпіл.

«Мені Посный питання написав. Уточни, будь ласка, в Кононенко, витягнути ми кримський обсяг чи ні. На цьому тижні ми Повинні Кримської митниці заплатить а перехідний період 2500000 грн А потім кримських Чорномор, коли будемо забирати газ, заплатить за зберігання і транспорт 7500000 грн. Якщо з транспорту і зберігання чекає, то по митниці треба рішення зараз сприймати, платить або ховає. Можеш дати відповідь? »

Кононенко обіцяє підтримку від Гладковського і Турчинова.

На початок 2017 року «Пласт» був винен відновленому в Україні «Чорноморнафтогазу» 71000000 гривень, але Онищенко тоді вже стверджував, що газ не видобуває і прогнозував перехід родовища в руки Кононенко.

Це було після втечі в Лондон, а в 2015 депутати постійно листувалися з надр і кадрів.

В одному з листів Онищенко передає президентському другу контакти заступник міністра екології Світлани Коломієць, за якою слід вирішувати всі питання. Ця дама не мала ніякого досвіду роботи в галузі, але працювала в мерітократичних партії міністра Ігоря Шевченка. А в міністерстві була людиною Онищенко, і він її єдину просив захистити, коли Яценюку вдалося вигнати Шевченка з посади.

Кадри вирішують все

Як відомо, Онищенко «розкрутив» Тимошенко цю посаду міністра екології, коли та не змогла провести за списком брата Анни Безсонової Олександра, за що бізнесмен конярство начебто вже заплатив 7000000 доларів.

Тепер же заступник, а потім і виконуючий обов’язки міністра Світлана Коломієць відпрацьовувала у «схемах».

У листі Кононенко вона писала, що не може провести потрібне йому призначення по Чорнобильському спецкомбінату, тому що цю сферу курирує зять Тимошенко Артур Чечоткін. І друг президента просив Онищенко вплинути на «мадам».

В іншому листі він уже просив депутата дати Світі «по жопі» за те, що вона виключила з радників Мінекології Володимира Ігнащенка.

Це той самий Ігнащенко, який в 2016 курирував роботу конкурсної комісії з відбору компанії, яка буде шукати поклади сланцевого газу на Юзівській площі. Його виграла нідерландська «Yuzgas B. V.» , Створена за місяць до конкурсу і яку вважають формальним прикриттям оточення президента.

А в цьому році син Ігнащенко став одним з бенефіціаріїв фірми «Петро-консалтинг», отриманої в Держгеонадра «безвоздмездно» на 20 років Шевченківський літієва родовище, навіть не провівши оцінку впливу на навколишнє середовище.

У квітні 2015 через Сергія Березенко, на той момент ще керівника Державного управління справами, Онищенко передає на погодження президенту свої кандидатури за «Укртранафтопродукту» і «Укртранснафті». В цей же час він ініціює звернення до ГПУ щодо перевірки дій тодішнього керівництва Укртранснафтопродукту.

19 травня Березники уточнює у Онищенко, узгоджена з ним кандидатура Ярослава Климовича на Держгеонадра. Той підтверджує, хоча уточнює, що краще було б чоловік на прізвище Гончаренко.

А далі по тексту вже Онищенко уточнює в Березенко, або офіційно уповноважений Гліб Загорій вирішувати питання з бурштину. На що соратник президента відписує, що це стане зрозуміло в неділю, після зустрічі з згаданим депутатом.

У вересні 2015 Онищенко скаржиться Березники, що після того, як миниекологии очолив в. о. Курикін, в Полтавській області ТОВ «Ангро-інвест» намагається прибрати до рук 8 нафтогазових родовищ. Мова йде про числі про Жарковський, Андріївську, Дубровську і Свистунковсько-Червонолуцьку площі.

Онищенко вказує, що за цим стоять інтереси нардепа від «Народного фронту» Павла Унгуряна, хоча пізніше цю компанію пов’язувати з соратником Арсена Авакова Ігорем Котвицька.

Він вже повідомляє про тиск Курыкина на Климовича в цьому питанні. Березники тільки радить триматися. І це, схоже, вдається кадру Онищенко, бо за всіма заявами фірма фронтовиків отримала відмову від Держгеослужби, і почала з нею судові тяжби.

Але не можна не помітити, що Березники то мляво відповідав на ці листи. І тільки в 2017 стало зрозуміло чому.

Згадані родовища в часи Януковича були передані в експлуатацію ТОВ «Голден Деррік», яке було наближене до тодішнього міністра Едуара Ставицького. Фірма мала 30 спецдозволів на роботу в Полтавській області, які були анульовані після зміни влади. Але в 2017 році «Голден Деррік» через суд відновив дію 19 ліцензій. Це збіглося зі зміною назви компанії «Іст Юроуп Петролеум» та її власника. Ним став бізнесмен Павло Фукс, якого називають прикриттям оточення Порошенко.

Крім того, в травні 2017 року Державна служба геології та надр без конкурсу видала ТОВ «Аркона Газ-Енергія», пов’язаної з оточення президента, спеціальний дозвіл на користування Свистункивсько-Червонолуцьким родовищем в Полтавській області.

Голосова пошта Тимошенко

Березники почав вирішувати з Онищенко питання щодо забезпечення голосами законів ще до того, як став народним депутатом. Зокрема, ще навесні 2015 він цікавився у нього, підтримувати поправку народного депутата від НФ Ксенджука по ринку газу. Онищенко відповів, що ні. Втім, це не завадило Ігорю Кононенко підтримати правку, як і іншим представникам БПП.

Саме з Онищенко Кононенко, Березники та Пасенюк ведуть переговори про отримання голосів від Тимошенко і через нього ж передають фінансування у вигляді «книг» і «касет», як називають мільйон доларів.

Періодично депутат надсилає звіти у вигляді посилань, як він «мочить» Яценюка і Ляшко. І отримує повне схвалення дій.

Онищенко висловлює готовність допомогти Березенку з Валерієм Дубілем, коли той вирішує балотуватися по Чернігову.

Як відомо, на той момент соратник Тимошенко не зміг обратися у парламент по списку, і готовий був пройти в мажоритарці, бо мав гарні позиції в області.

Його балотування в 205 окрузі зіпсувало б плани Березенко. Але Дубіль також стояв наступним у черзі на входження до парламенту за списком «Батьківщини». І ось диво — в червні, в яких загадкових обставинах депутат «Батьківщини» Дмитро Шлемко раптом склав депутатські повноваження, і чернігівський соратник Тимошенко будуть опинився в Раді, а в серпні Березники святкував перемогу на окрузі.

У листопаді Онищенко скидає Березенко проект розпорядження Тимошенко, хто буде керувати київським штабом «Батьківщини» на виборах. А у відповідь отримує прохання терміново організувати зустріч з лідером «Батьківщини» або дати відповідальної людини.

«Уже терміново по регіонам»

У відповідь Онищенко передає йому контакти Івана Кириленка.

Саме з ним Березенко і погоджувати розкладу, коли потрапить в об’єктив фотокора Богдана Бортакова.

У цей момент перед ним Кириленко лежати дві шахматки. Зокрема, Березники виписувати на листочок, який у крісло керівника облради віддається «БПП», а крісло першого заступника — «БЮТ», а в яких, відповідно, навпаки.

У січні 2016 Онищенко пише Березенко, що готовий займатися проектом «Наш край». Як відомо, перед місцевими виборами цю партію придумав перший заступник АП Віталій Ковальчук, щоб підібрати електорат Партії регіонів, і завів туди чимало своїх людей. Але президент і його найближче оточення завжди вважали партію своєї і намагалися перевести під повний контроль.

На ранніх записах «Країни» є фрагмент словами Онищенка, що Порошенко пропонував йому фінансувати ПК 50/50.

З лютого 2016 Онищенко постійно скаржиться Березенко на дії НАБУ, але фактично не отримує від нього жодної фідбек.

У той же час він продовжує вмовляти Тимошенко в рамках коаліційних торгів.

Тому так і дратується: «Вчора ЮВ на моє прохання підписала підтримку яра та гро. Сьогодні вранці у мене обшук ???».

У відповідь Березники пише, що це «бєспрєдєл» і пропонує телефон Олександра Грановського.

Онищенко судячи з листування, до останнього супроводжував Тимошенко у коаліційних торгах по уряду Гройсмана.

Принаймні учасники зустрічей тоді так описували цей процес:

«Вона прийшла сама. Сказала, що підтримає новий уряд без жодних умов. А на завтра вже принесла купу своїх популістських законів, Кожем’якіна віце-спікера і ренту для Онищенко. Вона постійно його за собою тягає».

Втім офіційно Тимошенко так і не повернулася в коаліцію, про що повідомив Онищенко.

Оскільки оточення президента не могло допомогти Онищенко з НАБУ, то і він почав ігнорувати їх прохання. У травні він не голосує за прокурорські законопроекти. А на питання Березенко відповідає, що поїхав на кубок націй і карта у Олеся Довгого. І дозволяє її використовувати при необхідності.

Але при цьому зауважує, що був на 4-му поверсі АП і там йому сказали, що краще, якщо в. о. генпрокурора залишиться Юрій Севрук.

Після того, як Онищенко втік, АП втратила ефективні шляхи комунікації з Тимошенко.

А через рік всі корупційні маневри оточення президента стали предметом шантажу і політичного вбивства.

Схеми залишилися, у них просто зайшли нові старі персонажі.