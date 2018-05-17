МОСКВА, 17 травня – . Звинувачення стосовно керівника порталу Україна Кирила Вишинського, заарештованого на Україні, сфабрикована, розглядати журналістську діяльність як антидержавну – значить, по суті, розписуватися в боязні ЗМІ, вважає член Ради з прав людини (РПЛ) при президентові РФ Олександр Брод. © AFP 2018 / Genya SavilovАдвокат Вишинського повідомив про його утримання в ізоляторі

Вишинський був затриманий у Києві у вівторок. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. У четвер Херсонський міський суд постановив помістити Вишинського на 60 днів під варту без визначення застави.

“Це один із кричущих випадків порушення прав та громадянина Росії, і журналіста. Це пряме втручання в діяльність інформаційного агентства, відверто сфабриковану звинувачення проти журналіста, який намагався виступати об’єктивно”, — сказав Брод .

Він упевнений, що необхідно робити кроки для захисту журналіста, звертаючись і міжнародні інститути, структури ОБСЄ, неурядові організації – щоб вони подивилися на цей інцидент як на перешкоджання журналістській діяльності та дискредитацію журналіста. © AFP 2018 / Genya SavilovВ Держдумі назвали можливу мета арешту Вишинського

“Оскільки його звинувачують в антидержавній діяльності, чого в принципі не було. А розглядати журналістську діяльність як антидержавну по суті, розписуватися у своєї боязні засобів масової інформації”, — підкреслив член РПЛ.

Західні структури люблять повчати Росію в питаннях свободи ЗМІ, зазначив співрозмовник агентства, “але складно уявити, щоб зараз щось подібне сталося в Російській Федерації”.

Брід також повідомив, що в четвер він взяв участь у засіданні міжвідомчої робочої групи по захисту прав росіян за кордоном, створеної після його звернення до президента РФ на засіданні РПЛ в кінці минулого року. Він зазначив, що в цій нараді взяли участь представники МЗС Росії, Мін’юсту, Генпрокуратури і Слідчого комітету, Гільдії російських адвокатів, Фонду правової підтримки співвітчизників, Громадської палати.

“У ході розмови обговорювалося і питання щодо арештованого журналіста Кирила Вишинського. Можу сказати, що присутні, звичайно, обурені тим, що відбувається, ми обговорювали і реакцію з боку громадських організація, і можливості адвокатської підтримки”, — розповів правозахисник.

Він уточнив, що учасники робочої групи – громадські діячі, правозахисники, адвокати висловили намір вжити всі можливі заходи для захисту прав журналіста, в тому числі, ініціюючи звернення, надаючи адвокатську підтримку.

Співробітники Служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок був затриманий у Києві керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду. СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ. © Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку Вишинського

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило в МЗС України дві ноти з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.

У п’ятницю в центрі Москви перед будівлею посольства України пройде узгоджена акція на підтримку журналістів і Украина, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України.

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RuptlyЗадержанный СБУ Кирило Вишинський заарештований на два місяці. Кадри із залу суду