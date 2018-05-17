МОСКВА, 17 травня — . Москва закликає зарубіжних партнерів звернути увагу на що панує на Україні правове свавілля, заявили в міністерстві закордонних справ Росії, коментуючи арешт керівника порталу Україна Кирила Вишинського.

“Закликаємо наших зарубіжних партнерів звернути, нарешті, пильну увагу на що панує на Україні правове свавілля, безпринципну боротьбу з будь-яким інакомисленням. Розраховуємо, що міжнародні правозахисні та журналістські структури не залишаться байдужими до долі Кирила Вишинського”, — йдеться в заяві.

Раніше Херсонський міський суд постановив помістити керівника порталу Україна Кирила Вишинського на 60 днів під варту. Йому інкримінується підозра у держзраді.

© RTВ Москві пройде акція на підтримку журналістів РІА НовостиСотрудники Служби безпеки України 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок був затриманий у Києві керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду.

СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

© AFP 2018 / Genya SavilovКиселев назвав арешт Вишинського абсурдомГендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило в МЗС України дві ноти з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

© AFP 2018 / Genya SavilovУкраинский суд заарештував Вишинського до середини июляПредставитель ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.

У п’ятницю в центрі Москви перед будівлею посольства України пройде узгоджена акція на підтримку журналістів і Украина, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України.

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