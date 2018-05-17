ВАРШАВА, 17 травня — . Польща виступає за міжнародну миротворчу місію на Україні з широким мандатом, заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи в четвер в Раді Безпеки ООН.

“Польща підтримує ідею розгортання миротворчої операції ООН в східній Україні”, — сказав Дуда.

При цьому, на його думку, мандат місії “не повинен обмежуватися захистом міжнародної спостережної місії”.

© Фото : Міноборони УкраиныНе бачив, не знаю і знати не хочу. Волкер оцінив ситуацію в ДонбассеМандат має включати всю територію України, в тому числі міжнародно визнану межу між Росією і Україною”.

Київ домагається введення в Донбас миротворців ООН. Раніше президент Росії Володимир Путін повідомив, що підтримує ідею відправки миротворців ООН на Україну, але мова може йти тільки про функції забезпечення безпеки працівників ОБСЄ.

Київ вважає, що місія ООН повинна мати більш широкий мандат і розміститися на всій території Донбасу аж до кордону з Росією. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що мінські угоди в частині безпеки неможливо виконати без розміщення миротворчої місії в Донбасі.