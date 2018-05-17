ЄРЕВАН, 17 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що після його заклику про припинення акцій громадської непокори всі дороги в країні відкриті.

© Sputnik / Aram Nersesyan”Революція вулиць” скидає мера Єревана. І не тільки егоРанее в четвер Пашинян закликав припинити з 15.00 за місцевим часом (14.00 мск) всі акції громадянської непокори в республіці. За його словами, якщо в країні є влада, що користуються суспільною довірою, то проведення подібних акцій нелогічно. Він заявив, що необхідно припинити страйки, відкрити всі дороги. Він також висловив сподівання, що на його заклик відгукнуться всі люди, які не керуються логікою саботажу. Прем’єр підкреслив, що будуть обговорюватися всі проблеми і вимоги, в тому числі пов’язані з відставкою мера Єревану і генпрокурора Вірменії.

“Всі дороги в республіки відкриті. Пишаюся вами, народ”, — написав Пашинян в Facebook.

© Премьер Вірменії заявив, що вирішити всі проблеми в країні невозможноВ Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента і лідера РПА Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламент обрав на цю посаду лідера опозиції Пашиняна.

Після обрання Пашиняна акції протесту в країні не припинилися. Демонстранти висувають в основному соціальні вимоги. Частина протестуючих домагається відставки чиновників, зокрема мера Єревана Тарона Маргаряна і генерального прокурора Вірменії Артура Давтян, а також звільнення членів озброєної групи, що захопила в 2016 році будівлю полку патрульно-постової служби поліції.