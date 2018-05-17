В аварію потрапили учні 5-го класу.

У Нью-Джерсі (США) шкільний автобус і самоскид зіткнулися на шосе, в результаті чого автобус перекинувся.

Учні п’ятого класу їхали в Waterloo Village, історичного місця, розташованого приблизно в 5 милях від місця аварії. Поки невідомо, скільки дітей знаходилося в автобусі.

Також не відомо, скільки з них отримали поранення.

Представник поліції Даррен Тайнан повідомив, що багато людей були доставлені в лікарню. В даний час Національна комісія з безпеки дорожнього руху США збирає інформацію про аварію.

У Morristown Medical Center заявили, що до них привезли постраждалих, однак не повідомили ні їх кількість, ні стан. Близько десяти постраждалих доставили до лікарні St. Clare’Dover s Hospital і St. Clare’s Denville Hospital. У лікарні St. Joseph’s Health повідомили, що двох дітей доставили у відділення невідкладної допомоги.