ВІДЕНЬ, 17 травня – . Українські силовики нарощують ударну міць у Донбасі, заявив у четвер постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. © Фото : МВС ДНРСиловики збільшили кількість обстрілів, заявили в ДНР

“ВСУ нарощують ударну міць в Донбасі. В порушення мінських домовленостей за неповні два тижні між засіданнями контактної групи — з 4 по 14 травня — СММ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ — ред.) зафіксувала 77 одиниць військової техніки ЗСУ, в тому числі 41 гаубицю на залізничній станції в Костянтинівці. Восьмого травня помічена колона бронетехніки в районі Пантелеймоновки. Виявлені нещодавно подовжені траншеї в районі Новотроїцького, Золотого і Причепиловки, нові мінні поля Щастя. Тільки за один день перевірки складів ВСУ 8 травня спостерігачі недорахувалися 135 одиниць важких озброєнь”, — заявив Він на засіданні селищної ради ОБСЄ.

Він підкреслив, що необхідно повернення Києва до виконання рамкової рішення по трьох ділянках розведення. “ВСУ вже влаштувалися в Золотом і Петровському, завезли БМП, міномети, кулемети. Ополчення в ці райони не входило. ВСУ вперто відмовляються відводити сили в Станиці Луганській”, — додав постпред. Мінські угоди