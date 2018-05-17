ВАШИНГТОН, 17 травня — . Президент США Дональд Трамп як і раніше готовий зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, заявила представник Білого дому Сара Сандерс.

“Президент підготовлений і буде готовий до зустрічі. На даний момент ми продовжуємо підготовку”, — сказала Сандерс.

“З нашого боку нічого не змінилося”, — додала представник Білого дому. За її словами, якщо в КНДР, як і раніше, хочуть зустрічі, “США будуть там”.

© AFP 2018 / Jung Yeon-јеВ США заявили, що продовжать проводити навчання з Південної КореейОна також заявила, що плани Трампа зустрітися з президентом Республіки Корея Мун Чже Іном не змінилися — зустріч відбудеться наступного тижня, перед запланованим самітом з КНДР.

У вівторок агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина 12 червня в Сінгапурі через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. КНДР також відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю.