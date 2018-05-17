ВІДЕНЬ, 17 травня – . Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич назвав критичною ситуацію, що склалася навколо Донецької фільтрувальної станції (ДФС) у Донбасі. © Фото : МВС ДНРСиловики збільшили кількість обстрілів, заявили в ДНР

У середу в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) заявили, що через безперервні обстріли з боку українських силовиків протягом двох діб на станції відсутня можливість проведення ротації робітників. З-за цього співробітники, які перебували на станції, змушені були працювати три доби поспіль без відпочинку і продовольства”. Пізніше перезмінка співробітників станції все ж відбулася, причому без пригод, оскільки представництву самопроголошеної ДНР в переговорному процесі вдалося домогтися припинення вогню в цьому районі” та встановлення режиму тиші.

“Ситуація навколо ДФС критична. Спостерігачі СММ (Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ — ред.) були змушені знову відмовитися сприяти зміні персоналу ДФС з-за чергового обстрілу. Як зазначено в спецдокладе СММ за 15 травня, над головами спостерігачів просвистіла куля. За вказаним напрямом позиції ополчення знаходяться поза дальності стрілецької зброї”, — заявив Він на засіданні селищної ради ОБСЄ в четвер.

Він зазначив, що ротацію вдалося провести в середу завдяки зусиллям ополчення та за сприяння місії ОБСЄ.

© РИА Новини / СтрингерКиев зірвав відведення сил на трьох ділянках в Донбасі, заявили в ДНР”станом на 16 травня, ДФС 253 рази піддавалася обстрілу, зафіксовано не менше 350 влучень по її території. Тридцять два рази роботу ДФС доводилося зупиняти. ВСУ цілеспрямовано обстрілювали службовий транспорт станції чотири рази (7, 12, 13 березня і 17 квітня), п’ять співробітників були поранені. Для стабілізації роботи цього найважливішого об’єкта необхідно узгодити розведення сил і засобів за зразком трьох існуючих ділянок розведення”, — сказав постпред.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. Компанія “Вода Донбасу” раніше заявляла, що автобус з співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл, постраждали п’ять осіб. Робота станції була тимчасово припинена. Після домовленостей про щоденному посиленому моніторингу з боку ОБСЄ перезміни співробітників робота станції була відновлена. Мінські угоди