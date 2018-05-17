ВАШИНГТОН, 17 травня – . Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох громадян Лівану і п’яти компаній, які, згідно з даними відомства, пов’язані з “Хезболлах”.

© Fotolia / Emanuele MazzoniГлава ЦБ Ірану потрапив під американські санкцииСанкции введені відносно Мухаммеда Базз і Абдулли Сафі аль Діна, а також компаній Africa Middle East Investment Holding Sal, Car Escort Services S. A. L., Euro African Group Ltd, Global Trading Group NV, Premier Investment Group Sal, йдеться в документах, опублікованих на сайті відомства.

В результаті всі фінансові операції з цими фізичними та юридичними особами в юрисдикції США, з громадянами США або за їх участю заборонені.