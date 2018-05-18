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Трамп заявив, що Кім Чен Ин залишиться у влади

18.05.2018

ВАШИНГТОН, 17 травня — . У КНДР не буде “лівійського сценарію”, виробництво там буде побудована за образом Південної Кореї, якщо Вашингтону і Пхеньяну вдасться домовитися, заявив у четвер журналістам президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. © AP Photo / Evan VucciТрамп заявив, що США і КНДР продовжують підготовку до саміту”У Лівії ми знищили країну… Не було домовленостей, щоб залишити Каддафі. Лівійська модель була зовсім іншою, ніж те, що буде з Кім Чен Ином. Він буде там, чи буде в країні, буде керувати країною. Його країна буде дуже багатою. Це буде південнокорейська модель в плані виробництва”, — сказав Трамп.

Трамп сказав, що був проти операцій в Лівії і Іраку. За його словами, з тих пір на ці цілі на Близькому Сході було витрачено сім трильйонів доларів. Як зазначив президент, це все одно, що викидати гроші у вікно”.

“І подивіться, де ми зараз. Це досить сумно”, — додав Трамп.

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