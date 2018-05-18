МОСКВА, 17 травня — . Депутат Держдуми і колишній прокурор Криму Наталія Поклонська вважає за необхідне відновити права людей, яких українська влада сьогодні використовує в якості заручників з політичних мотивів. За словами депутата, для цього потрібно використовувати всі правові важелі і механізми. © AP Photo / Victor PlatovАдвокат розповів, на чому ґрунтуються звинувачення на адресу Вишинського

Поклонська заявила про це, коментуючи вживаються Києвом акції стосовно керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Раніше Херсонський міський суд постановив помістити журналіста під варту на 60 днів за підозрою в державній зраді.

“Хочу звернути увагу правозахисних організацій, компетентних органів і уповноваженого з прав людини на необхідність використовувати всі надані важелі і механізми відновлення прав людей, яких сьогодні використовує в якості заручників з політичних мотивів злочинна українська влада”, — сказала журналістам Поклонська.

Парламентарій зазначила, що на жаль, таких заручників стає з кожним днем все більше і говорити в даному випадку про “появу взаєморозуміння” між правозахисними інститутами передчасно. © AFP 2018 / Genya SavilovМИД зажадав негайно звільнити Кирила Вишинського

“Нагадую, що злочинна влада на Україні тримає в заручниках сьогодні у в’язницях і СІЗО десятки, а то й сотні наших громадян і додає до них журналістів”, — підсумувала депутат.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок був затриманий у Києві керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду.

СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ. Симонян закликала прийти на акцію в підтримку Вишинського

У четвер суд у Херсоні заарештував Вишинського на 60 днів без можливості внесення застави. Захист має намір опротестувати це рішення.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило в МЗС України дві ноти з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.

У п’ятницю в центрі Москви перед будівлею посольства України пройде узгоджена акція на підтримку журналістів і Украина, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України.

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