ВАШИНГТОН, 17 травня — . Президент США Дональд Трамп заявив, що США і КНДР продовжують підготовку до саміту.

© РИА Новини / Олексій АгарышевВ Білому домі повідомили про готовність Трампа зустрітися з Кім Чен Ином”Наші люди працюють з ними (КНДР — ред.) прямо зараз по організації зустрічі. Так що це (ситуація — ред.) відрізняється від того, що ви читаєте в ЗМІ). Подивимося, що станеться. Ми працюємо з ними зараз. Можливо, у нас буде зустріч, а може і ні. Якщо це станеться, то це буде дуже цікаво”, — сказав він журналістам в ході зустрічі з генсеком НАТО.

Трамп заявляв, що як і раніше розраховує на успішну зустріч. За його словами, США не отримували повідомлення від КНДР за скасування двостороннього саміту на вищому рівні, який повинен пройти 12 червня в Сінгапурі.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Трамп заявив, що Кім Чен Ин залишиться у властиАмериканский президент підкреслив, що США продовжує вести переговори з місця — де і як зустрітися”. Він також назвав другу зустріч глави КНДР Кім Чен Ина з головою КНР Сі Цзиньпинем “трохи несподіваною”.

У вівторок агентство Ренхап повідомило, що КНДР погрожує скасувати зустріч Трампа та Кім Чен Ина 12 червня в Сінгапурі через спільних військових навчань Вашингтона і Сеула. КНДР також відмовилася від проведення в середу переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю.