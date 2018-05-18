КАЇР, 17 травня — , Надім Зуауи. Ліга арабських держав (ЛАД) має намір розробити план протидії визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю з боку США і будь-якого іншого держави, йдеться в поширеній заяві організації за підсумками надзвичайного засідання в четвер в Каїрі на рівні міністрів закордонних справ. © AFP 2018 / Mohammed Abed ЛАД буде домагатися міжнародного розслідування подій у Газі

“Секретаріату організації доручено розробити комплексний план дій, що включає заходи, які можуть бути використані для протидії рішенням США або будь-якої іншої держави визнати Єрусалим столицею Ізраїлю або перенесення посольства в це місто”, — йдеться в документі. У заяві уточнюється, що мова йде про політичних, юридичних та економічних заходах.

Цей план секретаріату доручено підготувати у двотижневий термін.

Як заявив раніше глава МЗС Єгипту Самех Шукрі, перенесення посольства США в Єрусалим і визнання його столицею Ізраїлю не змінює його юридичного статусу і не скасовує законні права палестинців розпоряджатися своїми землями. © AFP 2018 / Jack GuezВВС Ізраїлю нанесли авіаудари по позиціях ХАМАС у секторі Газа

“Перенесення посольства в Єрусалим … не робить законною окупацію і, відповідно, не може позбавити палестинців незаперечного права розпоряджатися власними землями”, — сказав єгипетський міністр. За його словами, суть проблеми — це окупація палестинських територій. “Палестинський народ живе під окупацією. Відкидаючи цю окупацію, підтверджуючи своє право на свободу … незалежну державу зі столицею в Східному Єрусалимі, він реалізує своє законне і моральне право”, — додав Шукрі. Він підкреслив, що палестинці “не можуть бути позбавлені цього права за давністю років, в результаті чийогось одноосібного рішення чи дій, спрямованих на створення нового статус-кво”, — сказав єгипетський міністр.

Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке розташовувалося в Тель-Авіві. Ця подія відбулася 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу.

Ізраїль вважає Єрусалим, включаючи його арабські райони, своєю єдиною і неподільною столицею. Палестинці претендують на створення в східній частині міста, зайнятої ізраїлем у ході війни 1967 року, столиці своєї держави.