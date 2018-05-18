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Трамп підготував потужний удар по Росії: чого чекати Путіну

18.05.2018

Трамп подготовил мощный удар по России: чего ждать Путину

Глава США Дональд Трамп доручив підготувати план введення нових санкцій щодо Росії.

Причиною в Білому домі називають порушення положень Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

“Доручаю виконати вимоги розділу 1244 (С) закону про військовий бюджет США на 2018 фінансовий рік”, — зазначено у розпорядженні Трампа.

Повідомляється, що за цим пунктом президент представляє Конгресу доповідь з планом введення санкцій щодо осіб, які відповідальні за невиконання Москвою положень договору РСМД.

Санкції можуть полягати в блокуванні всіх транзакцій, що підпадають під санкції осіб і компаній. Також Білий дім може не пускати їх на територію США і застосовувати “інші доречні заходи”.

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