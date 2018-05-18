ВАШИНГТОН, 17 травня — . НАТО підтримує проведення саміту США-КНДР, заявив генсек альянсу Йенс Столтенберг на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

© AP Photo / Evan VucciТрамп заявив, що США і КНДР продовжують підготовку до саміту”Ми підтримуємо ініціативу щодо проведення саміту і вважаємо, що важливо забезпечити, щоб ми як і раніше чинили тиск на Північну Корею. Північна Корея повинна скористатися історичним шансом для вирішення кризи на Корейському півострові”, — сказав Столтенберг.

Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин мають намір провести зустріч 12 червня в Сінгапурі.