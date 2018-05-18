ВАШИНГТОН, 17 травня – . Сенат США в четвер затвердив Джину Хаспел на посаду директора Центрального розвідувального управління країни. © AP Photo / СІАКандидат на пост глави ЦРУ назвала Росію, Китай і КНДР загрозами для США

За кандидатуру Хаспел, яку раніше в сенат вніс президент Дональд Трамп, висловилися більшість з 100 сенаторів.

Хаспел стала першою жінкою, яка очолила ЦРУ – одне з головних розвідувальних відомств США. До цього вона обіймала посаду заступника директора, коли управління очолював Майк Помпео до його затвердження на посаду держсекретаря США.

Обговорення в сенаті проходило на тлі звинувачень в адресу Хаспел про її причетності до тортур підозрюваних у тероризмі на початку 2000-х. Однак у підсумку більшість законодавців не визнали її дії перешкодою для зайняття посади директора ЦРУ.