МОСКВА, 17 травня — . Американський журналіст Те Роган заявив, що не шкодує про свою статтю, в якій закликав підірвати Кримський міст.

“За винятком того факту, що я міг висловитися ясно, показавши, що цей удар міг (і, звичайно, повинен був бути нанесеним так, щоб уникнути жертв”, — написав журналіст у новому матеріалі. © AFP 2018 / Jim WatsonМнение: американці повинні побачити брудні руки тих, хто бореться з Росією

Тижневик Washington Examiner у вівторок опублікував колонку, в якій Те Роган закликав Україну “підірвати елементи Кримського моста”. На думку автора статті, Київ володіє засобами, які дозволять завдати удару з повітря по мосту таким чином, щоб, принаймні, тимчасово вивести його з ладу.

У Кремлі колонку журналіста назвали безумством.

“Це просто таке потворне прояв неякісної журналістики”, — заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков. © РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами

“Стрибок у порожній басейн”

Статтю американського журналіста також прокоментували в обох палатах парламенту. © РИА Новини / Олексій МальгавкоПолитолог: Захід “підгодовує” в Києві малоадекватных політиків

Депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек порівняв пропозицію підірвати Кримський міст із стрибком в порожній басейн: після нього слід некролог. За словами парламентарія, на очах відбувається спроба об’єднання дрімучого невігластва із США та України.

Американський автор “бачив море з берега, а корабель на картинці”, додав депутат.

Член Ради Федерації Ігор Морозов, в свою чергу, назвав подібну заяву терористичним і закликав правоохоронні органи відреагувати. Слідчий комітет завів на журналіста кримінальну справу.

Міст в Крим з Краснодарського краю найбільший в Росії — 19 кілометрів. Початок руху автомобілів спочатку планували на грудень 2018 року, але роботи завершили з випередженням — потік автотранспорту запущений 16 травня.



Детальніше про новини Криму — на crimea.ria.ru >>Відкриття автомобільного руху по Кримському мосту© РИА Новини / Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевВо вівторок відбулося відкриття автомобільного руху по мосту, що з’єднує Крим і Краснодарський край. Це найдовший міст в Росії, його довжина становить 19 кілометрів. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевНачало руху автомобілів по мосту спочатку було заплановано на грудень 2018 року, однак будівельники завершили роботи раніше, тому автомобільний рух по мосту через Керченську протоку буде запущено 16 травня. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевВ Керчі 13 травня було запущено рух на новому шляхопроводі, який пов’язав мікрорайон Аршинцево і центр міста без перетину автоподхода до мосту. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевПрезидент за кермом КамАЗа очолив колону з трьох десятків вантажівок, які зазнали міст на міцність. Шлях колони від Краснодарського краю до Керчі зайняв 16 хвилин. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевГлава держави високо оцінив роботу, проведену будівельниками та інженерами, і похвалив якість дорожнього покриття мосту. Президент зазначив, що не сумнівається в тому, що вдасться вчасно запустити також вантажну частину і завершити будівництво залізничної частини мосту. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевВ рік по мосту зможуть проїхати 14 мільйонів осіб і може бути перевезено понад 13 мільйонів тонн вантажів. “Це величезна інфраструктурна будівництво, має велике значення для розвитку не тільки Криму і Севастополя, але і всього півдня Росії”, – зазначив президент. Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год. © РИА Новини / Григорій СысоевАвтомобильная частина Кримського моста обладнана 60 дорожніми знаками. Дозволена швидкість руху тут — 90 км/год.© РИА Новини / Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. Григорій СысоевПервыми по мосту 16 травня проїдуть жителі Криму і Кубані. Проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриють одночасно з двох берегів Керченської протоки — по дві смуги в кожну сторону. /