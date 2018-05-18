ДОНЕЦЬК, 17 травня — . Донецька фільтрувальна станція знеструмлена через обстрілу з боку українських силовиків, робота об’єкта зупинена, заявив журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню.

© РИА Новини / Ігор МасловОБСЕ зафіксувала вибухи і стрілянину поблизу Донецької фільтрувальної станції”Сьогодні з 21:00 до 21:30 українські силовики вели мінометний вогонь по району поблизу ДФС (Донецька фільтрувальна станція — ред.). Обстріл вівся з напряму Кам’янка, було випущено шість мін калібром 82 міліметри. В 21:10 ДФС була знеструмлена, робота станції тимчасово зупинена”, — заявив представник відомства.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. Компанія “Вода Донбасу” раніше заявляла, що автобус з співробітниками Донецької фільтрувальної станції потрапив під обстріл, постраждали п’ять осіб. Робота станції була тимчасово припинена. Після домовленостей про щоденному посиленому моніторингу з боку ОБСЄ перезміни співробітників робота станції була відновлена.