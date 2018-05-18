ДОНЕЦЬК, 17 травня — . Ополченці самопроголошеної Донецької народної республіки знищили мінометний розрахунок українських силовиків, який вів вогонь по житлових кварталах Горлівки, підконтрольної ДНР, заявив в четвер джерело в оперативному командуванні.

© РИА Новини / Ігор МасловВ ДНР повідомили про підрив військовослужбовців НАТО на мінному полі в ДонбассеРанее в командуванні ДНР заявляли про збільшення числа обстрілу з боку українських силовиків на горлівському напрямку. За даними представництва ДНР в Спільному центрі контролю і координації припинення вогню, за минулу добу в результаті обстрілу в Горлівці один мирних житель загинув, ще один поранений.

“Сьогодні вдень українські силовики з позицій в районі шахти “Південна” знову відкрили вогонь з мінометів по мирним жителям в селищі шахти Гагаріна. Обстріл вівся цілеспрямовано по житлових районах. Для захисту мирного населення ми змушені були знищити вогнем мінометний розрахунок із застосуванням незаборонених озброєнь”, — заявив джерело в оперативному командуванні ДНР.

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