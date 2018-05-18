Чергове виверження вулкана Кілауеа відбулося у четвер о 18:00.



За даними видання, виверження супроводжувалося потужними вибухами, які закрили небо попелом і димом.

У свою чергу Геологічна служба США повідомила, що виверження відбулося в 05:00 за місцевим часом (18:00 за київським часом).

Також повідомляється, що була проведена евакуація співробітників обсерваторії вулкана і національного парку. Місцевою владою був випущений червоний авіаційний кодекс – попереджує пілотів, щоб вони уникали потенційно небезпечного хмари з попелу.

Раніше повідомлялося, що на Гаваях оголошено найвищий рівень тривоги через посилення виверження вулкана Кілауеа. Відомо, що в східній частині острова були зруйновані 26 житлових будинків. Людей евакуювали.