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На Волині поліцейський вимагав 20 тисяч

18.05.2018

На Волыни полицейский вымогал 20 тысяч

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з районних відділів поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що поліцейський вимагав від місцевого підприємця двадцять тисяч гривень. За вказану суму зловмисник обіцяв не надсилати матеріали в органи попереднього розслідування про нібито посередництва в отриманні відстрочки від проходження військової служби.

Оперативники спецслужби затримали поліцейського на одній з вулиць райцентру при отриманні десяти тисяч гривень – частини неправомірної вигоди.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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