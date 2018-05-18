МОСКВА, 17 травня — . Арешт у Херсоні керівника порталу Україна Кирила Вишинського свідчить про те, що Україна стає абсолютно антиправовим державою, ОБСЄ повинна терміново відреагувати на дану ситуацію.

© РИА Новини / RuptlyВ Держдумі запропонували підтримати “Акт Вишинського”Про це заявила в четвер голова Комісії Громадської палати (ОП) РФ з розвитку громадської дипломатії, гуманітарного співробітництва та збереженню традиційних цінностей Олена Сутормина.

“Україна стає абсолютно антиправовим державою. І вважаю, що вона не може називатися і ставити себе в когорту європейських демократичних держав. Я оперативно звернуся в ОБСЄ до представника свободи ЗМІ Арлему Дезиру з проханням терміново відреагувати на дану ситуацію, направити публічну заяву про звільнення нашого журналіста, — сказала Сутормина.

За її словами, все, що відбувається зараз на Україні, “стає просто жахливою, загрозливою тенденцією”.

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“Всі працівники ЗМІ повинні висловитися на підтримку Вишинського. Неприпустимо без суду і слідства кидати людину в тюрму. Ми повертаємося практично до часів інквізиції і дрімучого Середньовіччя. Українська влада нетерпимо ставляться до будь-якого інакомислення. Причому, в буквальному сенсі. Мабуть, скоро в країні буде заборонено висловлювати будь-яку точку зору, відмінну від владної”, — додала член ГП РФ.

© AP Photo / Victor PlatovАдвокат розповів, на чому ґрунтуються звинувачення на адресу ВышинскогоСотрудники Служби безпеки України (СБУ) 15 травня увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, вони провели обшук, який тривав близько восьми годин. Також у вівторок був затриманий у Києві керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Його підозрюють у підтримці самопроголошених республік Донбасу та держзраду.

СБУ також провела обшук у квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Крім того, обшуки пройшли в квартирі глави представництва на Україні Андрія Бородіна. Лисенко і Бородіна викликали на допит в СБУ.

У четвер суд у Херсоні заарештував Вишинського на 60 днів без можливості внесення застави. Захист має намір опротестувати це рішення.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

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ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© RuptlyЗадержанный СБУ Кирило Вишинський заарештований на два місяці. Кадри із залу суду

У МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство РФ направило в МЗС України дві ноти з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

© Симоньян пообіцяла битися за затриманого на Україні Вишинського до концаПредставитель ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з діями української влади відносно Україна в Києві. Він нагадав, що, “згідно з Гельсінським заключним актом, країни-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов’язання просувати умови, що дозволяють журналістам з однієї країни-учасниці вести свою професійну діяльність в іншій”. У заяві наголошується, що Дезір продовжує уважно стежити за розвитком подій навколо обшуків СБУ офісів російських ЗМІ.

У п’ятницю в центрі Москви перед будівлею посольства України пройде узгоджена акція на підтримку журналістів і Украина, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України.