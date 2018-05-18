ВАШИНГТОН, 17 травня — . Рішення Туреччини відкликати свого посла у Вашингтоні не є ослабленням американо-турецьких відносин, Анкара, як і раніше залишається важливим партнером, заявила представник держдепу США Хезер Науэрт.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийГосдеп не став коментувати відгук палестинського посла з Вашингтона”Ми в курсі, що Туреччина відкликала свого посла. Це право Туреччині так вчинити. Я не вважаю, що це послаблює наші відносини з урядом Туреччини. Вони продовжують залишатися важливим партнером НАТО”, — сказала вона на брифінгу.

Акції протесту почалися в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

Президент Туреччини Таїп Ердоган назвав дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.