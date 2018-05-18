ЄРЕВАН, 17 травня – . Постраждалі від отруєння співробітники виноробного підприємства в Армавирской області їли бутерброди з котлетами і курячим м’ясом, їх стан оцінюється як легкого та середньої тяжкості, заявили в прес-службі Моз Вірменії.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВ Петербурзі порушили справу після масового отруєння в дитячому садуРанее в МНС повідомили, що в четвер з ознаками харчового отруєння до лікарні Армавирской області звернулися 90 співробітників чинного поблизу села Аревадашт виноробного ЗАТ Tierras De Armenia (Землі Вірменії — ред.). Двадцять чоловік були виписані відразу ж після отримання відповідної медичної допомоги. У даний момент лікування в медцентрах міст Армавір і Мецамор отримують 60 хворих.

“У хворих виявлені однакові симптоми — нудота, блювота, висока температура, діарея, запаморочення. Їх стан легке і середньої тяжкості”, — заявили в Моз.

У відомстві зазначили, що, за попередніми даними, мова йде про харчове отруєння. “Взяті зразки продуктів харчування і біоматеріалів потерпілих для лабораторної експертизи. З’ясувалося, що всі постраждалі їли бутерброди з котлетами і курячим м’ясом, доставлені одним постачальником”, — наголошується в повідомленні. За даними прес-служби, бутерброди спробували 200 співробітників підприємства.

Компанія Tierras De Armenia належить аргентинському підприємцю Едуардо Эрнекяну.