Північну Корею може чекати доля Лівії лише в тому випадку, якщо Вашингтон і Пхеньян не домовляться.



Президент США Дональд Трамп виключив можливість розвитку подій у Північній Кореї по лівійської моделі” у разі підписання угоди про денуклеаризацію. Про це він заявив журналістам 17 травня під час переговорів з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон допустив реалізацію в Північній Кореї так званої лівійської моделі”, коли в 2003 році Лівія в обмін на зняття міжнародних санкцій відмовилася від розробок зброї масового ураження і пустила в країну міжнародних експертів. У 2011 році лідер Лівії Муаммар Каддафі був убитий.

“Лівійську модель, про яку було згадано, це зовсім інше. Те, що буде з Кім Чен Ином, − це зовсім інше. Він залишиться там (в КНДР − ред.), він у своїй країні, він буде керувати своєю країною, його країна буде дуже багата”, − зазначив Трамп.

Американський лідер вважає, що у разі денуклеаризації Корейського півострова сценарій розвитку для КНДР може нагадувати південнокорейську модель в тому, що стосується успішного розвитку промисловості.

При цьому Трамп підкреслив, що “лівійський сценарій” КНДР можливий, якщо Вашингтону і Пхеньяну не вдасться домовитися.

“Ця (“лівійська” − ред.) модель, дуже ймовірно, може мати місце, якщо ми не підпишемо угоду. Але якщо ми підпишемо угоду, я вважаю, що Кім Чен Ин буде дуже щасливий”, − зазначив президент США.

Нагадаємо, переговори Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина заплановані на 12 червня в Сінгапурі.

Раніше північнокорейська влада пригрозили скасувати спільний саміт з США через спільних військових навчань Сеула і Вашингтона.