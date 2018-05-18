СОЧІ, 18 травня — . Президент РФ Володимир Путін в п’ятницю проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Сочі.

© AFP 2018 / Jack Gruber/POOLДоломать спадщина Обами. Який президент США нам більше нравитсяОжидается, що лідери обговорять іранську угоду, Сирію, українське врегулювання, “нормандський формат”.

Іранське угоду, Сирія і Україна

У четвер Меркель заявила, що обговорить з російським президентом Володимиром Путіним на зустрічі іранську угоду, Сирію і Україну.

“Звичайно, я поговорю з ним про іранському угоді, звичайно, ми будемо говорити про Сирії. Як завжди, ми поговоримо також про питання України”, — сказала Меркель, виступаючи на прес-конференції в Болгарії.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков раніше також повідомляв, що Путін і Меркель на переговорах у Сочі обговорять іранську угоду, сирійське врегулювання та внутрішньоукраїнський криза.

Санкції

Меркель також на прес-конференції зазначила, що не буде обговорювати з Путіним в Сочі санкції США, питання про санкції може бути порушено лише в контексті виконання мінських угод.

© AFP 2018 / Armend Nimani Європейські ЗМІ: Росія стала останньою надією Заходу”Питання про економічні санкції має деяке відношення до реалізації мінського угоди, більше ні до чого”, — сказала Меркель.

“Так само, як я це робила в минулому, я час від часу розмовляю з російським президентом. І це абсолютно незалежно від того, які проблеми зараз у нас є з США”, — підкреслила Меркель.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також зазначав, що Путін не буде піднімати тему санкцій на переговорах з Меркель: не Росія вводила їх.

Нормандський формат

Що стосується насущного питання міжнародного порядку денного, “нормандського формату”, то Пєсков не виключив, що така тема буде порушуватися.

“Так чи інакше (тема зустрічі в нормандському форматі) буде зачіпатися з Меркель, подивимося”, — зазначив Пєсков.

Раніше під час останньої телефонної розмови Путін і Меркель домовилися активізувати роботу в “нормандському форматі”.

© AP Photo / Evan VucciЕвропейская помста Трампу: творець ЄС заявив, що Америку пора заменитьНадежды бізнесу



Німецький бізнес чекає від зустрічі Меркель і Путіна конкретних результатів, які полегшать роботу компаній, зазначав раніше голова Східного комітету німецької економіки Вольфганг Бюхель.

“Ми виходимо з того, що переговори призведуть до конкретних результатів, які полегшать роботу німецьких компаній в російському бізнесі. Результати візиту глави Мінекономіки ФРН Петера) Альтмайера дають надію на те, що є рішення суперечки навколо “Північного потоку-2″, яке захищає інтереси України за рахунок гарантованих поставок російського природного газу через територію країни. Це буде важливим сигналом для компаній, що беруть участь в проекті”, — йдеться в заяві Бюхель, опублікованому організацією.

Бюхель підкреслив, що канцлер повинна спробувати переконати російську сторону не вводити штрафні заходи щодо компаній, які мають дотримувати іноземні санкції, оскільки такі заходи стали б “значним тягарем для німецько-російських економічних відносин, які відчувають як раз зараз невеликий підйом”. Він додав, що неприпустимо перетворювати “економіку в гру різних режимів санкцій — в цій грі немає переможців”.

© AP Photo / Evan VucciЕдинству кінець: Макрон, Меркель і Мей зрадили Трампа на іранській войнеСигнал Європі



Майбутня зустріч Путіна і Меркель — це сигнал європейським лідерам про те, що у країн є спільні інтереси, вважає заступник директора Інституту Європи РАН Владислав Бєлов.

Переговори Путіна і Меркель слід розглядати в загальній зв’язці з візитом в Росію президента Франції Еммануеля Макрона в кінці травня, упевнений експерт. Обидві зустрічі пройдуть в конструктивному ключі, Бєлов заявив, виступаючи на круглому столі “Росія і Німеччина: актуальні питання міжнародного порядку на тлі двосторонніх проблем”.

На зустрічі Путіна і Меркель будуть обговорюватися зовнішньополітичні питання, перш за все, Близький Схід. Ніяких проривних підсумків цієї зустрічі чекати не варто, додав експерт.

© РИА Новини / Алекс ПанциковК межу правила. Ангела Меркель вирішила боротися з китайською загрозою”Якихось проривних речей я не очікую. Для Меркель важливо дати зрозуміти Путіну, що відносини тривають у всіх сферах. Не буде якихось далекосяжних домовленостей. Головне, що буде після цих чотирьох візитів — Маас, Альтмайер, Меркель, Макрон — це чіткі сигнали європейським лідерам, що у нас є спільні інтереси. Меркель постійно ці сигнали шле. У нас є проблеми — схід України, Крим поки “заморожений”, і скрізь буде присутній Трамп, який загрожує новими санкціями”, — вважає експерт.

Ще одна важлива тема — налагодження співпраці у бізнес-середовищі двох держав, підкреслив він.

“Звичайно ж, Меркель привезе послання німецького бізнес-спільноти — ті санкції, які обговорюють будинку, контрпродуктивні. Послання німецького бізнесу чітке: “Давайте залишимося на рівні того взаємного режиму, який існує, не будемо вводити нового, тому що саме цей режим подвійно вдарить і по російським, і з європейським суб’єктам, які діють на російському ринку”, — сказав експерт.