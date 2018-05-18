МОСКВА, 18 травня — . Ізраїль відкидає можливість мирного врегулювання конфлікту з Палестиною, якщо Єрусалим не буде столицею єврейської держави, заявив міністр у справах Єрусалиму Зеєв Елькін.

© AFP 2018 / Jack GuezВВС Ізраїлю нанесли авіаудари по позиціях ХАМАС у секторі ГазаПо його словами абсурдно стверджувати, що після перенесення посольства США в Єрусалим, яке викликало неоднозначну реакцію в світі, мирне врегулювання близькосхідного конфлікту більше неможливо.

“Не буде мирного врегулювання, в рамках якого Єрусалим не буде столицею Ізраїлю. Якраз відмова від перенесення посольства створює у палестинців ілюзію, що можливий варіант мирного врегулювання, при якому можлива відмова Ізраїлю від столиці в Єрусалимі. Жоден ізраїльський уряд на це не піде”, — заявив Елькін в інтерв’ю газеті “Известия”.

За його словами, перенесення посольства в Єрусалим підвищує шанс на мирне врегулювання, тому що змушує палестинську сторону зрозуміти, що Ізраїль не збирається відмовлятися від права на Єрусалим.

Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке розташовувалося в Тель-Авіві. Ця подія відбулася 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу.

Ізраїль вважає Єрусалим, включаючи його арабські райони, своєю єдиною і неподільною столицею. Палестинці претендують на створення в східній частині міста, зайнятої ізраїлем у ході війни 1967 року, столиці своєї держави.