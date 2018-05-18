ВАШИНГТОН, 18 травня – . США очікують, що за підсумками міністерської наради Міжнародного партнерства проти безкарності за застосування хімічної зброї в Парижі 18 травня будуть вжиті заходи щодо винних у химатаках та дії, які сприятимуть запобіганню використання хімзброї, йдеться в заяві держдепартаменту США.

© РИА Новини / Тетяна Фірсова США намагаються перетворити ОЗХО в інструмент тиску, заявили в МинобороныРанее відомство повідомляло, що заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон 18 травня в Парижі буде представляти Сполучені Штати на цьому міністерському нараді.

“У рамках наших зобов’язань зупинити тих, хто відповідальний за застосування хімічної зброї, представники влади 30 країн зберуться в Парижі 18 травня… На міністерському нараді будуть обговорені питання використання державами і недержавними гравцями хімічної зброї, в доповнення до дій (щодо винних) партнерство може вжити заходів по запобіганню використання хімзброї в майбутньому”, — наголошується в заяві.

У документі також згадується, що Росія заблокувала існуючий механізм розслідування застосування хімзброї. Саме в цьому держдеп бачить причину, що місії ОЗХО не вдалося точно визначити відповідальних за химатаку в Сирії 4 лютого.

© РИА Новини / Михайло ВоскресенскийРоссия буде домагатися деполітизованих розслідувань “химатак” в СирииСовбез ООН 10 квітня провів голосування по двох проектах резолюцій про заснування та мандат нового механізму розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії.

Запропонований США проект заблокувала Росія, а внесений РФ документ не був прийнятий, так як не отримав в СБ необхідних дев’яти голосів. Після цього Москва виставила на голосування ще один проект резолюції в підтримку відправки експертів ОЗХО в сирійську Думу і надання їм підтримки, але він також не набрав необхідних голосів.

На початку травня стало відомо, що Франція запропонувала створити новий механізм контролю за хімічною зброєю, який “дозволить встановити відповідальних” за химатаки.