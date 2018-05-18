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У Держдепі розповіли про очікування від зустрічі в Парижі з химоружию

18.05.2018

ВАШИНГТОН, 18 травня – . США очікують, що за підсумками міністерської наради Міжнародного партнерства проти безкарності за застосування хімічної зброї в Парижі 18 травня будуть вжиті заходи щодо винних у химатаках та дії, які сприятимуть запобіганню використання хімзброї, йдеться в заяві держдепартаменту США.

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. © РИА Новини / Тетяна Фірсова США намагаються перетворити ОЗХО в інструмент тиску, заявили в МинобороныРанее відомство повідомляло, що заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон 18 травня в Парижі буде представляти Сполучені Штати на цьому міністерському нараді.

“У рамках наших зобов’язань зупинити тих, хто відповідальний за застосування хімічної зброї, представники влади 30 країн зберуться в Парижі 18 травня… На міністерському нараді будуть обговорені питання використання державами і недержавними гравцями хімічної зброї, в доповнення до дій (щодо винних) партнерство може вжити заходів по запобіганню використання хімзброї в майбутньому”, — наголошується в заяві.

У документі також згадується, що Росія заблокувала існуючий механізм розслідування застосування хімзброї. Саме в цьому держдеп бачить причину, що місії ОЗХО не вдалося точно визначити відповідальних за химатаку в Сирії 4 лютого.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. архивное фото© РИА Новини / Михайло ВоскресенскийРоссия буде домагатися деполітизованих розслідувань “химатак” в СирииСовбез ООН 10 квітня провів голосування по двох проектах резолюцій про заснування та мандат нового механізму розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії.

Запропонований США проект заблокувала Росія, а внесений РФ документ не був прийнятий, так як не отримав в СБ необхідних дев’яти голосів. Після цього Москва виставила на голосування ще один проект резолюції в підтримку відправки експертів ОЗХО в сирійську Думу і надання їм підтримки, але він також не набрав необхідних голосів.

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На початку травня стало відомо, що Франція запропонувала створити новий механізм контролю за хімічною зброєю, який “дозволить встановити відповідальних” за химатаки.

 

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