МОСКВА, 18 травня — . В Ізраїлі не виключають, що ще кілька країн можуть відкликати своїх послів з-за наслідків рішення перенести посольство США в Єрусалим, заявив міністр охорони довкілля і у справах Єрусалиму Зеєв Елькін.

© AFP 2018 / Ahmad GharabliВ Ізраїлі назвали умову врегулювання конфлікту з Палестиною”Може бути, з’явиться ще одна або кілька країн, які відкликають послів. Але сьогодні більшість країн зацікавлена в розвитку відносин з Ізраїлем”, — сказав Елькін в інтерв’ю газеті “Известия”.

При цьому, за його словами, деякі мусульманські країни також зацікавлені в розвитку відносин з Ізраїлем: “Деякі роблять це публічно, деякі за лаштунками”.

Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке зараз розташоване в Тель-Авіві. Ця подія відбулася 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю.

Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Палестинська національна адміністрація в минулий вівторок відкликав посла з Вашингтона-у відповідь на перенесення дипмісії США.

Крім того, президент Туреччини Таїп Ердоган назвав дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. МЗС Туреччини запропонував послу Ізраїлю покинути країну.